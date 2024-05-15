Philip Morris запустила нову фабрику на Львівщині: задовольнить потреби ринку в Україні

Виробник тютюнових виробів Philip Morris International відкрив нову фабрику у Львівській області, інвестувавши в неї 30 млн доларів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Перша лінія вже працює, друга - майже закінчена інсталяція, запрацює десь у червні... Усього буде встановлено п’ять ліній, 10 мільярдів цигарок, що повністю задовольняють потреби локального ринку України", - повідомив гендиректор "Філіп Морріс Україна" (PMU) Максим Барабаш на відкритті фабрики у Львівській області.

Він наголосив, що наразі фокус виробництва спрямований на покриття сигаретного попиту ринку, тому на фабриці у Львівській області вироблятимуть сигарети.

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За його словами, потенційного розширення експорту за кордон або виробництва інших продуктів наразі в планах немає.

Як повідомили в PMU, на фабриці буде створено 250 робочих місць: зараз на підприємстві вже працює близько 100 працівників, релокованих із харківської фабрики, яку "законсервували" 24 лютого 2024 року, ще 150 осіб планують перевезти до кінця року.

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Економічна правда.