BMW призывает Германию выступить против пошлин ЕС на электромобили из Китая

BMW боится потерять китайский рынок, и поэтому просит правительство выступить против введения тарифов на электромобили из Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

BMW AG давит на Берлин, чтобы тот проголосовал против введения значительно более высоких тарифов Европейского Союза на электромобили китайского производства, присоединившись к другим немецким автопроизводителям, которые не хотят рисковать своим важнейшим рынком.

"Дополнительные тарифы наносят ущерб глобально активным компаниям в этой стране и могут спровоцировать торговый спор, от которого никто не выиграет", - заявил в среду генеральный директор BMW Оливер Зипсе.

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Страны-члены ЕС готовятся к голосованию в пятницу по введению окончательных тарифов до 45% на импортные электромобили, произведенные в Китае. Для блокирования тарифов требуется квалифицированное большинство - 15 стран-членов, представляющих 65% населения блока.

Немецкие чиновники дали понять, что правительство планирует воздержаться, а не голосовать против. Оно также ожидает, что значительное количество стран-членов ЕС присоединится к его воздержанию, что может усложнить блокирование внедрения тарифов.

В широком смысле, Германия четко дала понять, что надеется на решение вопроса путем переговоров между ЕС и Китаем.

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Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят тарифы в Берлине в среду.

Европейская комиссия, исполнительный орган блока, предложила эти пошлины после того, как расследование выявило, что Китай несправедливо субсидирует свою электромобильную промышленность.

Немецкие автопроизводители в целом отвергли тарифы, которые, по их словам, могут угрожать продажам на их крупнейшем автомобильном рынке в Китае, если страна ответит контрмерами.

Генеральный директор Mercedes-Benz Group AG Ола Келлениус призвала к открытости рынков в течение последних месяцев, а генеральный директор Volkswagen AG Оливер Блюм неоднократно выражал обеспокоенность относительно потенциального торгового спора с Китаем.

Напомним:

Министр торговли Китая заявил, что введение ЕС пошлин на электромобили серьезно помешает торговле и инвестиционному сотрудничеству и нанесет ущерб как Китаю, так и Германии.

Количество новых регистраций электрокаров в Германии существенно упало, а производители автомобилей сокращают производство, поскольку спрос на электромобили разочаровывает.