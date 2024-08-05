Продажі електрокарів в Німеччині впали майже на 40%

Кількість нових реєстрацій електрокарів в Німеччині суттєво впала, а виробники автомобілів скорочують виробництво, оскільки попит на електромобілі розчаровує.

Про це повідомляє Bloomberg.

На найбільшому автомобільному ринку Європи кількість реєстрацій автомобілів на акумуляторних батареях впала на 37% до 30 762 одиниць порівняно з минулим роком.

Повідомляється, що це найбільше падіння з грудня, коли уряд Німеччини раптово скасував субсидії на електромобілі. Продажі автомобілів без розетки зросли на 7%.

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Широке уповільнення темпів розвитку електромобілів по всій Європі, де були скасовані стимули, призводить до того, що автовиробники, такі як Volkswagen AG, не можуть виконати свої виробничі плани, а загальний перехід на електромобілі пробуксовує.

Заможні та екологічно свідомі покупці більш-менш вичерпали свій потенціал, а брак доступних моделей акумуляторів витісняє з ринку масового споживача.

Частка продажів електромобілів від загальної кількості проданих авто у Німеччині в липні впала до трохи менш як 13% з 20% роком раніше, в той час, коли автовиробники очікували швидкого зростання попиту на транспортні засоби, що працюють від акумуляторів.

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Нагадаємо:

Країни-члени ЄС, ймовірно, підтримають введення запропонованих тарифів на китайські електромобілі в листопаді.

У червні китайські бренди захопили 11% європейського ринку електромобілів, зафіксувавши рекордну кількість реєстрацій.