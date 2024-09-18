Китай заявив, що тарифи на електромобілі завдадуть шкоди Німеччині
Міністр торгівлі Китаю заявив, що запровадження ЄС мит на електромобілі серйозно завадить торгівлі та інвестиційній співпраці та завдасть шкоди як Китаю, так і Німеччині.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство комерції Китаю.
Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив, що сподівається досягти рішення відповідно до правил Світової організації торгівлі якомога швидше і уникнути ескалації економічних і торговельних суперечностей між Китаєм і ЄС.
Європейська комісія наближається до того, щоб запропонувати остаточні тарифи до 35,3% на електромобілі, вироблені в Китаї, на додаток до стандартного ввізного мита ЄС у розмірі 10%.
Ван висловив сподівання, що Німеччина виходитиме з власних інтересів і підштовхне Європейську комісію та Китай до роботи в тому ж напрямку.
Міністр економіки Німеччини заявив, що країна підтримує вільну торгівлю, вітає китайські автомобільні компанії та компанії з виробництва запчастин, які інвестують в Європу, і буде закликати Європейську комісію знайти відповідне рішення з Китаєм і докласти всіх зусиль для уникнення торгових конфліктів, йдеться в заяві міністерства.
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Нагадаємо:
Уряд Німеччини працює над тим, щоб запобігти набуттю чинності нових тарифів Європейського Союзу на китайські електромобілі - або принаймні пом'якшити їх, якщо повне скасування буде неможливим.
Кількість нових реєстрацій електрокарів в Німеччині суттєво впала, а виробники автомобілів скорочують виробництво, оскільки попит на електромобілі розчаровує.