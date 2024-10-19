По оценкам МВФ, зимой дефицит электроэнергии будет сохраняться на уровне 3-4 ГВт
Суббота, 19 октября 2024, 16:57 -
Международный валютный фонд оценивает дефицит электроэнергии зимой на уровне 3-4 гигаватта.
Об этом говорится в пятом отчете МВФ по Украине.
"По оценкам персонала, зимой ожидается значительный дефицит электроэнергии (3-4 ГВт), причем риски снижения преобладают, поскольку ракетные обстрелы продолжаются", - говорится в сообщении.
В сообщении добавили, что украинская власть имеет амбициозную цель построить дополнительно 1 ГВт электроэнергии и увеличить импорт из Европейского союза до 3 ГВт.
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Напомним:
Украина заказала уже больше трансформаторов, чем вся мощность потребления Польши.
В ДТЭК отметили, что пока идет ликвидация последствий последнего ракетного удара РФ делать прогнозы по восстановлению сложно, но все ресурсы для ремонта энергетики есть.
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