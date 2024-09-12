Україна замовила трансформаторів більше, ніж уся потужність споживання Польщі
Україна замовила вже більше трансформаторів, ніж уся потужність споживання Польщі.
Про це розповів колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ЕП.
Так, енергетиками було замовлено стільки трансформаторів, скільки було до перших обстрілів.
"За трансформатори можете не переживати. Їх є більше, ніж уся потужність споживання Польщі", - зазначив він.
Він додав, що через атаки РФ Україна втратила половину генерації, тому важливо сфокусуватися на захисті вцілілого на електростанціях і посилювати цей захист.
Читайте також: Володимир Кудрицький: Мета мого звільнення – перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики
Нагадаємо:
Вразливі до атак "шахедів" об'єкти енергетики - у тому числі й підстанції на електростанціях - мали закрити другим рівнем захисту, але його було реалізовано лише на підстанціях "Укренерго".
Економічна правда.