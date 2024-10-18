Новости 18 октября: Тигипко купил Idea Bank, Умеров говорит о продаже украинского оружия

Об "Идея Банк". В пятницу 18 октября Getin Holding и группа "ТАС" Сергея Тигипко подписали соглашение о продаже 100% акций "Идея Банка Украина".

Об экспорте оружия. Украина рассматривает возможность привлечения международных инвестиций в оборонную промышленность и не исключает возобновления экспорта отечественного вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил опасность экспорта украинских дронов, отметив, что этот процесс может привести к рискам, в частности попадание их в руки России.

О ВВП. За девять месяцев 2024 года ВВП Украины вырос на 4,5% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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О бронировании. Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство относительно предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми.

Эксклюзивы ЭП.

Сыр по технологии NASA. Как украинцы создали суперфуд, получивший престижную награду во Франции

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Предприниматели из Харькова создали сырные шарики с нулевым содержанием воды, за что получили престижную премию во Франции. Захватив рынок Украины, snEco нацелилась на экспорт.

Подарили мошенникам. Что случилось с чат-ботом службы поддержки приложения "Резерв+" в Telegram

Министерство обороны удалило чат-бот в Telegram, где пользователи "Резерва+" решали свои вопросы. Этим умело воспользовались злоумышленники.