Тігіпко купив Idea Bank

У п'ятницю 18 жовтня Getin Holding та група "ТАС" Сергія Тігіпка підписали угоду про продаж 100% акцій "Ідея Банку Україна".

Про це йдеться у релізі, яке є у розпорядженні ЕП.

Покупцем виступила компанія Alkemi Limited (Кіпр), яка входить до групи "ТАС". Сума угоди становить 34 мільйони доларів, але може зрости до 36 мільйонів, залежно від рівня оподаткування банківського прибутку.

"Ідея Банк Україна" працює в сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб, йдеться у релізі. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки.

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Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку Україна становив майже 162 млн доларів.

Умова завершення угоди – отримання дозволу Антимонопольного комітету України та погодження купівлі акцій "Ідея Банку" Національним банком України. Угода регулюється англійським законодавством і вимогами Варшавської фондової біржі.

Якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові 800 000 доларів за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року.

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