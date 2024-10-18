ВВП Украины вырос на 4,5% за три квартала 2024 года: что вызвало наибольший прирост

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За девять месяцев 2024 года ВВП Украины вырос на 4,5% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает Министерство экономики.

В сентябре 2024 года украинская экономика выросла на 3,8% (±1%) по сравнению с августом 2023 года.

"Несмотря на вызовы войны, экономика Украины продолжает восстанавливаться. В сентябре наибольший прирост показало сельское хозяйство благодаря раннему сбору поздних культур", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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Она добавила, что второй месяц подряд предприятия торговли, промышленности и строительства улучшают оценки своей деятельности на ближайшую перспективу, и одной из ключевых причин этого оптимизма является нормализация ситуации в энергетике.

По ее словам, экономический рост за первые девять месяцев 2024 года на уровне 4,5% соответствует обновленному правительственному прогнозу.

Оживление внутреннего спроса и стабильная работа украинского морского коридора поддержали положительные тенденции в промышленности. Растет также спрос на продукцию машиностроения и строительные материалы, а также промышленные товары для домохозяйств.

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В то же время оживление промышленности положительно повлияло на транспорт - выросли объемы железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах. В строительстве увеличились объемы работ благодаря восстановлению критической инфраструктуры и ремонту дорог.

Во внутренней торговле наблюдался рост оборота благодаря увеличению потребительского спроса и налаживанию поставок товаров.

Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику из-за начала сбора поздних культур, а животноводство растет благодаря стабильному спросу и государственной поддержке.

В то же время дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания и экономическую активность бизнеса.

Напомним:

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2024 года вырос на 3,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 года.

В августе 2024 года украинская экономика выросла на 3,5% (± 1%) по сравнению с августом прошлого года. Это лучше июньского и июльского показателей - 1,1% и 2,7% соответственно, но хуже майского и апрельского - 3,7% и 4,3%.