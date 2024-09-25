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Зростання економіки України у другому кварталі сповільнилося до 3,7%

Середа, 25 вересня 2024, 17:35 - Віктор Волокіта

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2024 року зріс на 3,7% порівняно з другим кварталом 2023 року.

Дані повідомила Державна служба статистики.

Згідно з інформацією Держстату, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного чинника, реальний ВВП за цей період збільшився на 0,2%.

У першому кварталі ВВП України порівняно з попереднім кварталом зріс на 1,2%, а якщо порівнювати з першим кварталом 2023 року – на 6,5%.

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Нагадаємо:

У липні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%. 

ВВП Україна статистика
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