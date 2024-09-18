ВВП України в серпні зріс до 3,5%: в Мінекономіки назвали причини

У серпні 2024 року українська економіка зросла на 3,5% (±1%) у порівнянні із серпнем минулого року. Це краще за червневий і липневий показники - 1,1% і 2,7% відповідно, але гірше за травневий і квітневий - 3,7% і 4,3%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За вісім місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 3,9% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Основний внесок у зростання економіки додала промисловість та позитивна динаміка у транспорті, будівництві та внутрішній торгівлі. Крім того, у серпні вперше за останні три місяці бізнес покращив оцінки діяльності на найближчу перспективу.

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Також вперше за останні два місяці покращилися споживчі настрої. Це зумовлено мінімальними "віяловими" відключеннями електроенергії впродовж місяця", — пояснила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування бізнесу і стримує їхню економічну активність.

Юлія Свириденко зазначила, що у серпні позитивні тенденції у промисловості сформувались завдяки стабільному доступу підприємств до електроенергії. Багато компаній налагодили її прямий імпорт.

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Також вона відмітила роботу Українського морського коридору та високий інвестиційний попит на продукцію машинобудування та будівельні матеріали.

"Пожвавлення промисловості позитивно вплинуло на транспортну галузь — зросли обсяги внутрішніх залізничних перевезень та переробки вантажів у морських портах.

У будівництві збільшились обсяги будівельно-монтажних робіт. Основним драйвером галузі стали відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту дорожнього покриття на аварійних ділянках", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві також зазначили, що падіння обсягів виробництва у сільському господарстві спричинили менші обсяги врожаю ярих культур порівняно з минулим роком. На це вплинули погодні умови у період вегетації та дозрівання рослин.

Нагадаємо:

Уряд прогнозує сповільнення зростання ВВП, зростання середньої заробітної плати та інфляції, а також скорочення безробіття у 2025 році.