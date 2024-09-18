ВВП України в серпні зріс до 3,5%: в Мінекономіки назвали причини
У серпні 2024 року українська економіка зросла на 3,5% (±1%) у порівнянні із серпнем минулого року. Це краще за червневий і липневий показники - 1,1% і 2,7% відповідно, але гірше за травневий і квітневий - 3,7% і 4,3%.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
За вісім місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 3,9% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
"Основний внесок у зростання економіки додала промисловість та позитивна динаміка у транспорті, будівництві та внутрішній торгівлі. Крім того, у серпні вперше за останні три місяці бізнес покращив оцінки діяльності на найближчу перспективу.
Також вперше за останні два місяці покращилися споживчі настрої. Це зумовлено мінімальними "віяловими" відключеннями електроенергії впродовж місяця", — пояснила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування бізнесу і стримує їхню економічну активність.
Юлія Свириденко зазначила, що у серпні позитивні тенденції у промисловості сформувались завдяки стабільному доступу підприємств до електроенергії. Багато компаній налагодили її прямий імпорт.
Також вона відмітила роботу Українського морського коридору та високий інвестиційний попит на продукцію машинобудування та будівельні матеріали.
"Пожвавлення промисловості позитивно вплинуло на транспортну галузь — зросли обсяги внутрішніх залізничних перевезень та переробки вантажів у морських портах.
У будівництві збільшились обсяги будівельно-монтажних робіт. Основним драйвером галузі стали відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту дорожнього покриття на аварійних ділянках", - йдеться в повідомленні.
В міністерстві також зазначили, що падіння обсягів виробництва у сільському господарстві спричинили менші обсяги врожаю ярих культур порівняно з минулим роком. На це вплинули погодні умови у період вегетації та дозрівання рослин.
Нагадаємо:
Уряд прогнозує сповільнення зростання ВВП, зростання середньої заробітної плати та інфляції, а також скорочення безробіття у 2025 році.