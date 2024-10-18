Закупки во время войны: каждый второй тендер проводят на одной площадке

Каждая вторая публичная закупка в этом году проводилась на zakupivli.pro (prom.ua) - почти 1,2 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Опендатабот.

Почти 2,5 млн публичных закупок было проведено за 9 месяцев 2024 года согласно открытым данным Prozorro.

Почти 1,2 млн закупок проводилась на zakupivli.pro. На втором месте по популярности Госзакупки Онлайн (ДЗО) с показателем в более 607 тыс. - это 25% от общего количества закупок. Еще 14% тендеров было проведено на e-tender.biz - более 338 тыс.

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С 2020 по 2021 год количество публичных закупок в Украине выросло почти втрое - с 440 тыс. до 1,2 млн. В прошлом году, по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения, их снова стало больше - аж в 3 раза, до 3,6 млн. С начала этого года успели провести почти 2,5 млн публичных закупок.

Несмотря на увеличение количества публичных закупок, меньше площадок для их проведения. С 2020 года добавилась только одна платформа - e-lot.com.ua, зато были отключены:

zakupkipro.com;

accept-online.com.ua;

privatmarket.ua;

aps-market.com;

tendermaster.com.ua.

Напомним:

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Министр обороны Рустем Умеров назначил своими заместителями Сергея Мельника и Сергея Боева, а также сообщил о начале работы наблюдательных советов Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.

Министерство цифровой трансформации с первых контрактов на беспилотники в рамках Армии дронов построило жесткую систему контроля закупок, которую контролируют БЭБ и НАБУ. Удалось сэкономить 4.5 млрд грн бюджетных средств.