Закупки во время войны: каждый второй тендер проводят на одной площадке
Каждая вторая публичная закупка в этом году проводилась на zakupivli.pro (prom.ua) - почти 1,2 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Опендатабот.
Почти 2,5 млн публичных закупок было проведено за 9 месяцев 2024 года согласно открытым данным Prozorro.
Почти 1,2 млн закупок проводилась на zakupivli.pro. На втором месте по популярности Госзакупки Онлайн (ДЗО) с показателем в более 607 тыс. - это 25% от общего количества закупок. Еще 14% тендеров было проведено на e-tender.biz - более 338 тыс.
С 2020 по 2021 год количество публичных закупок в Украине выросло почти втрое - с 440 тыс. до 1,2 млн. В прошлом году, по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения, их снова стало больше - аж в 3 раза, до 3,6 млн. С начала этого года успели провести почти 2,5 млн публичных закупок.
Несмотря на увеличение количества публичных закупок, меньше площадок для их проведения. С 2020 года добавилась только одна платформа - e-lot.com.ua, зато были отключены:
- zakupkipro.com;
- accept-online.com.ua;
- privatmarket.ua;
- aps-market.com;
- tendermaster.com.ua.
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