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Федоров порахував, скільки зекономили коштів завдяки прозорим закупівлям дронів

Понеділок, 14 жовтня 2024, 18:09 - Віктор Волокіта
 

Міністерство цифрової трансформації з перших контрактів на безпілотники в межах Армії дронів побудувало жорстку систему контролю закупівель, яку контролюють БЕБ та НАБУ. Вдалося зекономити 4.5 млрд грн бюджетних коштів. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"У 2023 році ми відкрили ринок дронів — вбили всю бюрократію, створили найкращі умови для розвитку та масштабування компаній, збільшили маржинальність з 1% до 25%. Це найвищий показник у світі. Також держава почала закуповувати дрони через закритий функціонал Prozorro, щоб укладати контракти за найвигіднішими цінами", - розповів Федоров. 

За його словами, кількість виробників та контрактів зростає, вже 150 компаній продають безпілотники державі. Процес закупівель — максимально прозорий. 

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НАБУ та БЕБ мають доступ до CRM-системи з усією інформацією про контракти та безпілотники. Кожен БпЛА проходить обовʼязкову експертизу ціни. Окремо працює supply chain — команда з експертів, НАБУ та журналістів, які моніторять ціни на дрони. "Якщо знаходять завищену вартість — одразу ж ціна коригується ще на етапі укладання контрактів. Завдяки чіткій системі контролю ми вже зекономили 4.5 млрд грн бюджетних коштів", - зазначив міністр. 

За його словами, важливо, щоб виробники дронів не завищували маржинальність в 25%, адже всі випадки будуть фіксувати детективи НАБУ та БЕБ. 

Нагадаємо:

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Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що українські компанії в секторі defense tech можуть отримати $50 млн інвестицій до кінця року. 

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Економічна правда
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