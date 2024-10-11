Міноборони створило наглядові ради для закупівельних агенцій

Міністр оборони Рустем Умєров призначив своїми заступниками Сергія Мельника та Сергія Боєва, а також повідомив про початок роботи наглядових рад Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

Джерело: Міністертво оборони України, Рустем Умєров в Facebook

Деталі: Сергія Боєва призначили на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції. До цього 41-річний Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Другий новопризначений заступник міністра оборони – бригадний генерал Сергій Мельник. Він відповідатиме за освітній, медичний напрямки, а також гуманітарне забезпечення і політику людського капіталу.

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Своєю чергою, Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook про завершення створення наглядових рад для Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

Пряма мова Умєрова: "Наглядові ради – важливий елемент для ефективного та прозорого управління закупівлями. Призначення їх є важливим кроком до відповідності міжнародним стандартам. Це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує корупційні ризики та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і з боку наших міжнародних партнерів.

У складі рад будуть українські та міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування нашої оборонної сфери".

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Довідково:

У період з 2016 по 2022 роки Сергій Боєв обіймав керівні посади у державних компаніях НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".

Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління.

Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).

Сергій Мельник народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області. З 1999 року проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони.

З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2022 році Сергій Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.

З початку повномасштабного вторгнення керував обороною Харкова.

Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Українська правда