Украина увеличила производство дронов в 10 раз

Украина в 10 раз увеличила производственные мощности дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"В 10+ раз увеличились производственные мощности украинской дроновой индустрии в 2024 году по сравнению с 2023", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество инвестиций в 2024 году составило до 50 миллионов долларов, когда еще в 2023 году этот показатель составлял до 5 миллионов.

Реклама:

В то же время средний размер инвестиций вырос с 500 тысяч долларов до 1-3 миллионов долларов.

Производственные мощности, по данным Минцифры, выросли с 300 тысяч единиц дронов на 2023 год до 4 миллионов в 2024 году.

Читайте также: Теперь не только "Шахеды". Как Россия нарастила производство ударных БПЛА и чем отвечают украинские инженеры

Реклама:

Напомним:

Украина планирует отменить запрет на экспорт дронов, поскольку ресурсов государства не хватает на покрытие всех военных потребностей в беспилотниках, а привлекать средства на производство необходимо.