Спрос на бензиновые авто упал на 20% в сентябре: какие модели выбирали чаще всего

В сентябре 2024 года украинский автопарк пополнили 2100 новых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

В то же время уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в сентябре 2023 года они охватывали 46% рынка новых авто, то сейчас - 37%.

Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.

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В число самых популярных моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями в сентябре попали: Mazda CX5 (161 единица), Skoda Karoq (135 единиц), Skoda Octavia (122 единицы), Hyundai Tucson (109 единиц) и KIA Sportage (108 единиц).

Сентябрьский спрос на импортируемые подержанные авто с бензиновыми двигателями уменьшился на 16%, до 7800 единиц. В то же время они охватили 46% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 44% в прошлом году.

Средний возраст подержанных легковушек составил 10,6 года.

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Самыми популярными моделями импортированных подержанных бензиновых авто были: Volkswagen Golf (616 единиц), Audi Q5 (373 единицы), Volkswagen Tiguan (349 единиц), Renault Megane (326 единиц) и Skoda Octavia (312 единиц).

Напомним:

В течение сентября 2024 года украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% меньше, по сравнению с сентябрем 2023 года.

В Украине регионами-лидерами по регистрации электромобилей являются Львовская, Киевская области и столица.