Попит на китайські авто в Україні впав: що обирали у вересні
Впродовж вересня 2024 року українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
З цієї кількості: нових – 911 од. (+3%); вживаних – 265 од. (-34%) од.
Як йдеться в повідомленні, втомобілі китайського походження охопили 16% вересневого ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,6%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- ZEEKR 001 - 109 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 103 од.;
- HONDA M-NV - 102 од.;
- BYD Song Plus - 102 од.;
- NISSAN Ariya - 74 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- ZEEKR 001 - 40 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 26 од.;
- HONDA M-NV - 24 од.;
- CHERY EQ1 - 22 од.;
- BYD Song Plus - 16 од.
Нагадаємо:
За вересень український автопарк збільшився на 4 289 електромобілів. Відносно вересня 2023 року попит на електромобілі зменшився на 0,2%.