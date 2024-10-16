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Попит на китайські авто в Україні впав: що обирали у вересні

Середа, 16 жовтня 2024, 11:15 - Віктор Волокіта
 
Фото: gettyimages

Впродовж вересня 2024 року українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року.

Про це повідомляє "Укравтопром". 

З цієї кількості: нових – 911 од. (+3%); вживаних – 265 од. (-34%) од.

Як йдеться в повідомленні, втомобілі китайського походження охопили 16% вересневого ринку нових легковиків.

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В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,6%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

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  1. ZEEKR 001 - 109 од.;
  2. VOLKSWAGEN ID.4 - 103 од.;
  3. HONDA M-NV - 102 од.;
  4. BYD Song Plus - 102 од.;
  5. NISSAN Ariya - 74 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. ZEEKR 001 - 40 од.;
  2. VOLKSWAGEN ID.4 - 26 од.;
  3. HONDA M-NV - 24 од.;
  4. CHERY EQ1 - 22 од.;
  5. BYD Song Plus - 16 од.

Нагадаємо:

За вересень український автопарк збільшився на 4 289 електромобілів. Відносно вересня 2023 року попит на електромобілі зменшився на 0,2%.

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Економічна правда
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