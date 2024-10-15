В Україні назвали найбільші регіональні ринки електрокарів за вересень

В Україні регіонами-лідерами з реєстрацій електромобілів є Львівська, Київська області та столиця.

Про це повідомляє Укравтопром.

Як йдеться в повідомленні, у вересні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV).

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

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Львівська область – 605 од. (91% вживані);

місто Київ – 584 од. (61% вживані);

Київська обл. – 333 од. (65% вживані);

Дніпропетровська обл. – 303 од. (70% вживані);

Одеська обл. – 241 од. (80% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Київської обл. був ZEEKR 001. Бестселером Львівщини став BYD Song Plus. На Дніпропетровщині - HONDA M-NV. В Одеській обл. - VOLKSWAGEN ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

TESLA Model Y – у м.Києві та області.

TESLA Model 3 - на Львівщині.

NISSAN Leaf – на Дніпропетровщині та Одещині.

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Найчастіше нові легкові авто купують у Києві та ще чотирьох регіонах.