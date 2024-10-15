В Україні назвали найбільші регіональні ринки електрокарів за вересень
Вівторок, 15 жовтня 2024, 09:27 -
В Україні регіонами-лідерами з реєстрацій електромобілів є Львівська, Київська області та столиця.
Про це повідомляє Укравтопром.
Як йдеться в повідомленні, у вересні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV).
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
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- Львівська область – 605 од. (91% вживані);
- місто Київ – 584 од. (61% вживані);
- Київська обл. – 333 од. (65% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 303 од. (70% вживані);
- Одеська обл. – 241 од. (80% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Київської обл. був ZEEKR 001. Бестселером Львівщини став BYD Song Plus. На Дніпропетровщині - HONDA M-NV. В Одеській обл. - VOLKSWAGEN ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- TESLA Model Y – у м.Києві та області.
- TESLA Model 3 - на Львівщині.
- NISSAN Leaf – на Дніпропетровщині та Одещині.
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Найчастіше нові легкові авто купують у Києві та ще чотирьох регіонах.
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