В России хотят запретить измерять скорость интернета популярным американским сервисом

Российским провайдерам могут запретить использование сервиса SpeedTest американской компании Ookla для измерения скорости интернета.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что с такой инициативой выступила Международная академия связи (МАС), а в Госдуме и ФСБ ее поддержали.

Президент МАС Анастасия Оситис объяснила предложение организации тем, что Ookla работает со спецслужбами США, которые могли с помощью нее создать по всему миру систему тестового контроля сетей связи.

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Системы тестового контроля позволяют получить информацию о сетях связи: их конфигурации, используемом на них оборудовании, нагрузке, пропускной способности и других характеристиках. По его словам, эти данные в руках иностранных спецслужб могут быть использованы для организации адресных DDoS-атак.

Сообщается, что если операторов заставят убрать Ookla из сети, корректно измерять скорость доступа не смогут и конечные пользователи.

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