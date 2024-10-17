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В России хотят запретить измерять скорость интернета популярным американским сервисом

Четверг, 17 октября 2024, 09:49 - Алексей Артемчук

Российским провайдерам могут запретить использование сервиса SpeedTest американской компании Ookla для измерения скорости интернета.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что с такой инициативой выступила Международная академия связи (МАС), а в Госдуме и ФСБ ее поддержали.

Президент МАС Анастасия Оситис объяснила предложение организации тем, что Ookla работает со спецслужбами США, которые могли с помощью нее создать по всему миру систему тестового контроля сетей связи. 

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Системы тестового контроля позволяют получить информацию о сетях связи: их конфигурации, используемом на них оборудовании, нагрузке, пропускной способности и других характеристиках. По его словам, эти данные в руках иностранных спецслужб могут быть использованы для организации адресных DDoS-атак.

Сообщается, что если операторов заставят убрать Ookla из сети, корректно измерять скорость доступа не смогут и конечные пользователи.

Напомним:

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Мессенджер Discord заблокировали в связи с нарушением российского законодательства.

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Россия интернет
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