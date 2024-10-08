У Росії заблокували месенджер Discord

Месенджер Discord заблокували у зв'язку з порушенням російського законодавства.

Про це повідомив російський орган цензури "Роскомнадзор", пише The Moscow Times.

Російські користувачі раніше масово скаржилися на збої в роботі Discord, випливає з даних сервісу Downdetector. Месенджер не працював у десктоп і мобільній версіях.

Проблеми в роботі месенджера спостерігаються щонайменше з вересня. На початку осені "Роскомнадзор" почав вносити сторінки Discord до реєстру забороненої інформації. З 20 вересня "Роскомнадзор" виніс п'ять рішень проти месенджера, які стали підставою для блокування, і оштрафував його на 3,5 млн рублів.

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Нагадаємо:

"Роскомнадзор" виніс п'ять рішень щодо порушення російського законодавства щодо месенджера Discord.