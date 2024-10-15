Индия резко сократила закупки российского угля

В январе-сентябре 2024 года Индия закупила 6,1 млн т энергетического угля, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает The Moscow Times.

При этом с сокращением закупок у РФ, Индия нарастила общий объем импорта угля на 12% год к году - до 137,8 млн т.

Основными поставщиками топлива в страну стали Индонезия, ЮАР и США. Россия занимает четвертое место среди импортеров, опережая Австралию, Мозамбик и Колумбию. При этом доля России в импорте энергетического угля в Индию снизилась до 3% в физическом выражении. В январе-сентябре 2023 года она составляла около 7%.

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После введения эмбарго на поставки угля в ЕС, которое вступило в силу в августе 2022 года, российские угольщики начали активно искать новые экспортные направления. В основном поставки были перенаправлены в Китай и Индию.

Сообщается, что в 2023 году экспорт энергетического и коксующегося угля суммарно снизился почти на 4% год к году и составил 212,5 млн т. В 2023 году Китай закупил у России 100,9 млн т угля (+50 к показателю 2022-го), а Индия - 26 млн т (+31%). На Индию пришлось 12% всего российского экспорта угля.

В этом году экспорт снижается из-за падения рентабельности: экономика поставок за рубеж существенно ухудшилась на фоне падения экспортных цен и увеличения транспортных расходов.

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Также возникают трудности с транспортировкой угля в порты юга и северо-запада, откуда его отправляют в Индию. Кроме того, есть сложности с банковскими транзакциями.

По итогам 2024 года экспорт российского угля в Индию может снизиться до 18-20 млн т, или на 23-31% год к году.

Напомним:

Компания Taiwan Cement Corporation (TCC) отказалась покупать уголь в России.

Доля убыточных угольных предприятий в России превысила 52%, экспорт угля сократился на 12%.