Росія втратила одного з найбільших покупців вугілля в Азії

Компанія Taiwan Cement Corporation (TCC) відмовилась купувати вугілля в Росії.

Про це повідомляє пресслужба TCC, передає The Moscow Times.

Один із двох найбільших імпортерів вугілля в Тайвані, TCC оголосив про повне припинення співпраці з російськими вугільниками.

Компанія, яка закуповувала паливо в РФ для своєї електростанції Хопінг, ухвалила рішення відмовитися від нових контрактів із вересня 2024 року. Остання партія вугілля прибуде до Тайваню в жовтні.

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Тайвань, який не приєднався до санкцій, увійшов у 5 найбільших імпортерів російського вугілля, закупивши з весни 2023 року до весни 2024-го понад 10 млн тонн і забезпечивши за допомогою РФ майже п'яту частину всього вугільного імпорту.

Зазначається, що від початку великої війни Тайвань витратив 3,5 млрд дол на закупівлі російського вугілля, на його частку припало приблизно 5% усього вугільного експорту з РФ. До того ж 2024 року постачання збільшилися на 30% порівняно з 2023 роком і в 1,5 раза - порівняно з 2022-м.

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