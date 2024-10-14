"Автомагистраль-Юг" получила подряд на ремонт моста в Киеве после обысков полиции

"Киевавтодор" заказал „Автомагистраль-Юг" ремонт путепровода над Броварским проспектом возле метро „Дарница" в Киеве за 440 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

"Киевавтодор" отклонил более дешевое предложение „Мостостроительного отряда № 112" из-за претензий к письму о том, как эта фирма ранее выполнила ремонт аналогичного объекта, чем и должна была подтвердить опыт. И 9 октября заключил соглашение с "Автомагистраль-Юг".

"Этот контракт означает, что деятельность "Автомагистрали-Юг" не парализована. 4 октября компания сообщила об обысках, которые были проведены у нее силами Главного следственного управления Нацпола, а также Департамента стратегических расследований. ГСУ возглавляет Максим Цуцкиридзе, близкий замглавы Офиса президента Олегу Татарову. ДСР возглавляет Андрей Рубель", пишет издание.

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Компания сообщила, что производство открыли из-за нескольких тендеров в разное время в разных регионах, изъяты документы по проектам 2020-2024 годов. Какие именно тендеры были проблемными - не уточнили.

В полиции впоследствии сообщили, что речь шла о проектных и исполнительных документах по отдельным объектам критической инфраструктуры с целью их исследования относительно умышленного завышения стоимости работ. Однако конкретных данных тоже не предоставили.

За последние четыре года "Автомагистраль-Юг" выиграла подряды на 147 млрд грн. Это самый большой показатель в "Прозорро". Фирма "Автострада" имела заказов на 121 млрд грн.

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Напомним:

Национальная полиция 4 октября провела обыски в дорожно-строительной компании "Автомагистраль-Юг", что по словам компании парализовало работу на стратегически важных объектах.

В полиции сообщили, что при обысках в "Автомагистраль-Юг" не изымались документы по фортификациям на линии фронта, в частности Покровском направлении.