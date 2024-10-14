Цены на картофель в Украине продолжают бить ценовые рекорды

EastFruit

Ажиотаж на рынке картофеля не заканчивается, цены продолжают расти.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что в начале октября картофель продавали по 15-20 грн за килограмм, на прошлой неделе, закончившейся 13 октября, цены выросли до 17-22 грн.

Также дороже, чем на предыдущей неделе, продавалась морковь. В то же время рост предложения белокочанной капусты заставил продавцов снизить отпускные цены. Увеличение на рынке предложения лука среднего и низкого качества также привело к снижению цен.

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Продолжили расти цены на тепличный огурец и томат. Кстати, цены на томат - максимальные за последние семь лет. А вот стоимость сладкого перца несколько снизилась.

Цены во фруктово-ягодном сегменте изменились лишь по нескольким позициям. Продолжают дорожать груша и виноград.

Дороже, чем неделей ранее, продавалась слива. При этом арбуз немного подешевел, а диапазон цен на дыню расширился.

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Напомним:

В Украине вследствие сокращения предложения на рынке цены на огурцы выросли на 11%.