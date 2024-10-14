В Україні зросли ціни на огірки: як подорожчання пояснюють учасники ринку

В Україні внаслідок скорочення пропозиції на ринку ціни на огірки зросли на 11%.

Про це повідомляє EastFruit.

"Українські тепличні комбінати пропонують огірки до продажу по 50-65 грн/кг (1,21-1,58 дол./кг), що в середньому на 11% дорожче", - йдеться у повідомленні.

Учасники ринку пояснюють зростання цін обмеженою пропозицією тепличних огірків в умовах підвищеного попиту.

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Крім того, вибірки в комбінатах знизилися після погіршення погодних умов, а ціни також підтримує відсутність конкуренції з боку імпортної продукції.

Вартість тепличних огірків в Україні зараз аналогічна до сезонів у 2022 та 2023 роках. За прогнозами операторів ринку, чергове підвищення цін може призвести до різкого збільшення поставок імпортної продукції.

Аналітики зазначають, що конкурувати з імпортними овочами українським комбінатам стане складніше, оскільки більшість вже використовує підігрів.

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Прогнозується, що середньодобові температури повітря в Україні продовжать знижуватися, що вплине на собівартість виробництва тепличних овочів.

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