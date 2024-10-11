ДТЭК ввела в работу 16 новых угольных лав с начала года

В январе-сентябре 2024 года шахтеры компании ДТЭК ввели в работу 16 новых угольных лав, еще 9 планируют ввести до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения "ДТЭК Энерго" вложил в украинскую угледобычу почти 18 млрд гривен собственных средств.

Инвестиции направили на ремонт горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.

Реклама:

Напомним:

Группа ДТЭК Рината Ахметова сообщила, что сменила руководство ключевых подразделений - ДТЭК Энерго, ДТЭК Сети и D.Trading.

В течение 2024 года ДТЭК инвестировал более 2,3 миллиарда гривен в ремонты теплоэлектростанций после обстрелов.

Реклама: