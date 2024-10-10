Група ДТЕК Ахметова змінила керівництво у ключових компаніях

Група ДТЕК Ріната Ахметова повідомила, що змінила керівництво ключових підрозділів – ДТЕК Енерго, ДТЕК Мережі та D.Trading.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зокрема, Ільдар Салєєв посилить топ-менеджмент Групи Метінвест.

Олександр Фоменко, який працює в Групі з 2000 року, очолить ДТЕК Енерго.

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Керуючу посаду в компанії ДТЕК Мережі обійме Аліна Бондаренко. Вона працює в Групі з 2014 року.

Трейдинговий бізнес Групи – D.Trading – очолить Дмитро Сахарук, який працює в ДТЕК з 2010 року.

"Зміни спрямовані на посилення стійкості нашого бізнесу та реалізацію довгострокової стратегії Групи – якнайшвидшій інтеграції України до глобальних енергетичних ринків і підвищення енергетичної безпеки нашої держави", – прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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Група ДТЕК (DTEK Group) – найбільший приватний інвестор енергетичного сектору України.

Нагадаємо:

Протягом 2024 року ДТЕК інвестував понад 2,3 мільярда гривень у ремонти теплоелектростанцій після обстрілів.