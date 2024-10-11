Авторы контента OnlyFans заработали $20 миллиардов с момента основания платформы

OnlyFans, сервис потокового видео, который используют работники индустрии для взрослых, выплатила $20 миллиардов более 4 миллионам создателей контента с момента основания в 2016 году.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сервис полагается на подписки, события с платным доступом и чаевые для своих создателей. Блэр отметила, что платформа позволяет более чем 400 миллионам пользователей выбирать, что они хотят смотреть.

Более половины доходов компании поступает от микротранзакций, а не подписок.

Реклама:

"Порнография бесплатна в интернете", - говорит генеральный директор Кейли Блэр. "Я думаю, люди платят за OnlyFans, потому что хотят взаимодействовать с конкретными создателями. Это также из-за возможности кастомизировать контент или попросить сделать что-то специально для них".

OnlyFans упрощает процесс покупки контента, требуя платежную информацию во время регистрации - это эффективнее, чем внедрение платного доступа к контенту, который когда-то был бесплатным.

"Другие социальные платформы имели трудности с внедрением модели подписки", - добавила она.

Реклама:

Напомним:

Количество украинских аккаунтов на платформе создания платного контента OnlyFans увеличивается втрое ежегодно.

Компания OnlyFans Ltd. выплатила владельцу Леониду Радвинскому 472 млн долл дивидендов в прошлом финансовом году, в результате чего за три года он получил от сайта более 1 млрд долл.