OnlyFans виплатила власнику $1 млрд дивідендів за три роки

Компанія OnlyFans Ltd. виплатила власнику Леоніду Радвінському 472 млн дол дивідендів у минулому фінансовому році, в результаті чого за три роки він отримав від сайту понад 1 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з фінансовою звітністю Великобританії, Радвінський заробив 338 мільйонів доларів у 2022 році та 284 мільйони доларів за рік до цього. 42-річний громадянин США є єдиним власником холдингової компанії OnlyFans, Fenix International Ltd.

За рік, що закінчився 30 листопада 2023 року, OnlyFans отримав прибуток у розмірі близько 485,5 мільйонів доларів США, що на 20% більше, ніж у попередньому році, йдеться у звіті Fenix International, опублікованому в п'ятницю.

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Згідно зі звітом, дохід також зріс приблизно на 20% порівняно з попереднім роком до 1,3 мільярда доларів. Загальна кількість авторів на платформі зросла на 29% до 4,1 мільйона, а користувачів - на 28% до 305 мільйонів.

Радвінський купив контрольний пакет акцій OnlyFans у 2018 році у британських засновників Гая і Тіма Стокелі, які заснували сайт у 2016 році.

Економічна правда

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