Гетманцев каже, що кількість українських акаунтів OnlyFans зростає втричі щороку

Кількість українських акаунтів на платформі створення платного контенту OnlyFans збільшується втричі щороку.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що серед громадян України сфера створення платного контенту демонструє стрімке зростання.

"За здійснення зазначеної діяльності користувачі отримують грошові кошти, а деякі з них – суми коштів у значних розмірах", - заявив він.

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Гетманцев навів приклад, що деякі "громадянки" за декілька років створення платного контенту на OnlyFans заробили по кілька мільйонів доларів.

Голова податкового комітету наполегливо порекомендував таким громадянам "виконати податковий обовʼязок" - задекларувати доходи та сплатити податки.

Нагадаємо:

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Компанія OnlyFans Ltd. виплатила власнику Леоніду Радвінському 472 млн дол дивідендів у минулому фінансовому році, в результаті чого за три роки він отримав від сайту понад 1 млрд дол.

Економічна правда.