Гетманцев каже, що кількість українських акаунтів OnlyFans зростає втричі щороку
Кількість українських акаунтів на платформі створення платного контенту OnlyFans збільшується втричі щороку.
Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він зазначив, що серед громадян України сфера створення платного контенту демонструє стрімке зростання.
"За здійснення зазначеної діяльності користувачі отримують грошові кошти, а деякі з них – суми коштів у значних розмірах", - заявив він.
Гетманцев навів приклад, що деякі "громадянки" за декілька років створення платного контенту на OnlyFans заробили по кілька мільйонів доларів.
Голова податкового комітету наполегливо порекомендував таким громадянам "виконати податковий обовʼязок" - задекларувати доходи та сплатити податки.
Нагадаємо:
Компанія OnlyFans Ltd. виплатила власнику Леоніду Радвінському 472 млн дол дивідендів у минулому фінансовому році, в результаті чого за три роки він отримав від сайту понад 1 млрд дол.
Економічна правда.