Венгерская компания MOL отложила отказ от нефти из России на год

Венгерская нефтяная группа MOL ожидает, что ее нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут перерабатывать как российскую, так и нероссийскую сырую нефть к концу 2026 года.

Об этом сообщает Reuters.

Виктор Сверла, вице-президент MOL по стратегии и устойчивому развитию, заявил, что компания сейчас может перерабатывать до 30-40% нерусской сырой нефти на своих НПЗ в Словакии и Венгрии.

"Осуществляются инвестиции, чтобы мы могли увеличить этот показатель до 100% к концу 2026 года", - сказал Сверла.

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При необходимости, добавил он, MOL может уже в 2024-м увеличить долю нерусской сырой нефти на своем словацком НПЗ до 50%.

Исполнительный председатель правления MOL Жолт Эрнади в апреле 2023 года говорил, что MOL сможет выбирать между российской или нерусской сырой нефтью для своих НПЗ на конец 2025 или начало 2026 года.

Сверла объяснил, что задержки вызваны "непредсказуемыми трудностями" в выполнении 24 запланированных проектов по модернизации НПЗ и необходимостью дополнительных материально-технических инвестиций.

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Он добавил, что MOL может завершить проекты в течение следующих двух лет за 500 млн долл.

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