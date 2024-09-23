Україна готова до реверсних постачань газу після завершення транзиту з РФ

Українська газотранспортна система готова працювати в реверсному режимі після припинення контракту на транзит російського газу до Європи наприкінці цього року.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.

НАК "Нафтогаз України" запевнила, що постачання газу для українських споживачів буде забезпечено навіть без транзиту російського газу через країну.

Щодо можливих постачань газу з Азербайджану у 2025 році, джерело повідомило, що поки до уряду не надходило жодних офіційних пропозицій від європейських компаній.

Реклама:

Водночас, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язана забезпечити транзит газу, якщо є відповідні запити від європейських партнерів. При цьому Угорщину та Словаччину не обмежують санкції на закупівлю російського трубопровідного газу.

Прикладом подібної співпраці є угорська компанія MOL, яка купує російську нафту на кордоні з Білоруссю та транспортує її через український нафтопровід.

Довідка. Реверсний режим - це процес, коли газ транспортується у зворотному напрямку відносно звичайного маршруту. У випадку України, це означає, що газ може надходити не зі сходу (з Росії), а з країн Європи, наприклад, через Польщу, Словаччину або Угорщину. Тобто замість експорту російського газу через Україну в Європу, газ може постачатися до України з європейських ринків. Реклама:

Нагадаємо:

Компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією два мільйона людей у столиці Австрії та її околицях, заявила, що з 2025 року вперше за останні десятиліття, відмовиться від російського палива.