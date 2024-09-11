"Лукойл" має намір знову постачати нафту через "Дружбу" у жовтні – Reuters

Російська компанія "Лукойл" має намір відновити постачання нафти "Дружбою" до Словаччини та Угорщини у жовтні.

Про це повідомляє Reuters.

"Лукойл" планує відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини в жовтні після того, як угорська компанія MOL заявила, що уклала угоди про транспортування нафти через Білорусь і Україну по трубопроводу.

Повідомляється, що постачання відновиться наступного місяця, оскільки плани експорту на вересень було складено заздалегідь і перенаправити обсяги складно.

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Російські компанії "Татнефть" і "Русснефть" розглядалися як основні постачальники сирої нафти до Словаччини та Угорщини у вересні.

Російська нафта постачається нафтопроводом "Дружба" до Словаччини, Угорщини та Чехії, які отримали виняток з ембарго ЄС на постачання російської нафти через обмежені можливості для альтернативних постачань.

Одне з джерел повідомило, що MOL візьме на себе всі транспортні та інші витрати від білорусько-українського кордону до своїх нафтопереробних заводів. Раніше Росія повинна була платити за транзит нафти через Україну, що викликало багато ускладнень.

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Згідно з джерелами, постачання російської нафти через "Дружбу" у вересні заплановані на рівні 510 тис метричних тонн для Словаччини і 360 тис тонн для Угорщини.

Нафтопереробний завод MOL у Словаччині запланував технічне обслуговування єдиної установки з перегонки нафти, починаючи з 23 вересня, що призведе до зниження обсягів споживання нафти.

Нагадаємо:

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. уклала угоду, яка забезпечить безперервне постачання російської нафти через трубопровід, що проходить через територію України.

Експорт нафти з РФ до Угорщини та Словаччини на початку вересня значно зріс.