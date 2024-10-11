ТРЦ Gulliver оценили в 7,6 миллиардов: в АРМА ожидают заказных информкампаний

Фото: ТРЦ Гулливер

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило официальный отчет оценки по ТРЦ Gulliver (ООО "Три О"), согласно которому его оценили в 7,6 млрд грн.

Об этом сообщает глава Агентства Елена Дума.

Оценщиком было ЧП "Бизнес Консалтинг", которого выбрали на прозрачном конкурсе,

Как говорится в сообщении, после обработки и сведения всей информации, подготовки тендерной документации, АРМА объявит конкурс на отбор управляющего ТРЦ Gulliver.

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"Все желающие смогут принять участие и побороться за возможность управлять одним из крупнейших ТРЦ столицы. Уже ожидаем усиления заказных информкампаний по заказу тех, кому не выгодно, чтобы государство начало получать значительные поступления от управления этим резонансным активом", - написала Елена Дума

Напомним:

Шевченковский райсуд Киева 3 июня передал имущество киевского "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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В ТРЦ "Гулливер" заявили, что решение Шевченковского райсуда Киева о передаче ТРЦ в управление АРМА "является абсолютно не правосудным". Его обжалуют в апелляционном суде.

В дальнейшем работников Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) во время осмотра ТРЦ Gulliver частично не допустили на осмотр офисных помещений.

Ранее Forbes писал, что с начала полномасштабной войны в 2022 году компании Виктора Полищука перестали обслуживать кредиты перед госбанками. Сообщалось, что погашение должно было состояться в 2025-м, но после кризиса 2014-2016 годов долг перестал обслуживаться.

В мае 2023 года сообщалось, что директору столичного ТРЦ "Гулливер" Ирине Круппе сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 145 миллионов. Сообщалось, что речь идет о компании - владельце ТРЦ "Гулливер", ООО "Три О", и его руководительнице Ирине Круппе.

9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на "Гулливер".

Также сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины инициировал передачу киевского торгово-офисного центра "Гулливер", который принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку, в управление АРМА.