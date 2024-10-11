Цены на нефть в мире упали: причины

Нефть подешевела после роста накануне, но цены оставались настроенными на второй подряд недельный рост.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 29 центов, или на 0,4%, до 79,11 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 21 цент, или на 0,3%, до 75,64 долл за баррель.

В течение недели оба бренда имели прирост на 1%-2%.

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Отмечается, что предостережения относительно высоких запасов нефти и более постепенного ослабления ставки ФРС США приостановили недавний рост.

В Соединенных Штатах ураган Милтон в четверг врезался в Атлантический океан после того, как прорезал разрушительный путь через Флориду, убив по меньшей мере 10 человек и оставив миллионы без света. Разрушение может уменьшить потребление топлива в некоторых районах крупнейшего в мире производителя и потребителя нефти.

Цена нефти подскочила в этом месяце после того, как 1 октября Иран запустил более 180 ракет против Израиля, что повысило перспективу мести против иранских нефтяных объектов. Израиль еще не ответил, и контрольные показатели сырой нефти снизились и оставались относительно неизменными в течение недели.

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Напомним:

Нефть выросла на 8% за неделю на фоне опасений, что Израиль может поразить нефтяные объекты Ирана в ответ на ракетные обстрелы.

Цены на нефть упали более чем на 1 долл, после того, как рынок достиг самого высокого уровня за месяц на фоне опасений, что Ближний Восток может оказаться на грани региональной войны.