Нафта падає в ціні, оскільки інвесторів менше лякає ризик війни на Близькому Сході 

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 дол, після того, як ринок сягнув до найвищого рівня за місяць на тлі побоювань, що Близький Схід може опинитися на межі регіональної війни.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 1,17 дол, або на 1,5%, до 79,76 дол за барель. Ф'ючерси на проміжну нафту West Texas Intermediate в США впали на 1,19 дол, або на 1,6%, до 75,95 дол за барель.

Обидва контракти зросли в понеділок більш ніж на 3% до найвищого рівня з кінця серпня, додавши до ралі минулого тижня 8%, найбільшого тижневого приросту за рік через побоювання, що ескалація бойових дій може перервати постачання нафти з Близького Сходу.

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Бойові дії на Близькому Сході посилилися після того, як підтримувана Іраном Хізбалла обстріляла ракетами третє за величиною місто Ізраїлю, Хайфу, і Ізраїль, здавалося, був готовий розширити свій наступ на Ліван, через рік після нападу ХАМАС на Ізраїль, який спровокував війну Ізраїлю в Газі.

Зростання цін на нафту почалося після того, як 1 жовтня Іран запустив ракетний обстріл Ізраїлю. Ізраїль пообіцяв завдати удару у відповідь і зважує свої можливості, причому нафтові об'єкти Ірану розглядаються як можлива мішень.

Однак деякі аналітики кажуть, що атака на іранську нафтову інфраструктуру малоймовірна, попереджаючи, що ціни на нафту можуть зіткнутися зі значним тиском, якщо Ізраїль зосередиться на будь-якій іншій цілі.

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Повідомляється, що трейдери також будуть стежити за останніми даними про запаси сирої нафти в США.

Нагадаємо:

Нафта зросла на 8% за тиждень на тлі побоювань, що Ізраїль може уразити нафтові об'єкти Ірану у відповідь на ракетні обстріли.