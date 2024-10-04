Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль

Нафта зросла на 8% за тиждень на тлі побоювань, що Ізраїль може уразити нафтові об'єкти Ірану у відповідь на ракетні обстріли.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ціни на нафту зросли приблизно на 8% цього тижня, що є найбільшим зростанням з початку минулого року, оскільки ескалація конфлікту на Близькому Сході підвищила ймовірність перебоїв у поставках нафти. Протистояння між Ізраїлем, Іраном та їхніми союзниками в Лівані, Газі та Ємені триває вже більше року, підсилюючи побоювання щодо можливого повномасштабного конфлікту, який може втягнути інші країни.

Нафта Brent торгувалася нижче $78 за барель після зростання на 5% у четвер, коли президент США Джо Байден заявив, що Штати обговорюють можливу підтримку атак Ізраїлю на енергетичну інфраструктуру Ірану. Офіційний представник США уточнив, що переговори з Ізраїлем тривають, і рішення ще не прийнято. West Texas Intermediate (WTI) трималася на рівні близько $74.

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"Є побоювання, що Ізраїль може націлитися на нафтовидобувні можливості Ірану, щоб завдати удару по економіці країни", – сказав Вішну Варатхан, голова відділу економіки та стратегії банку Mizuho в Сінгапурі. За його словами, хоча ціни зросли, ринок ще не повністю врахував можливість повномасштабної війни.

Близький Схід забезпечує близько третини світових поставок нафти. Іран щодня видобуває близько 3,3 мільйона барелів нафти, що робить його третім за величиною виробником у Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

За оцінками Citigroup, масштабний удар Ізраїлю по експортних потужностях Ірану може знизити світові поставки нафти на 1,5 мільйона барелів на добу. Якщо удар буде спрямований на меншу інфраструктуру, втрати можуть скласти 300–450 тисяч барелів на день.

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Існують також побоювання, що Іран може підвищити ставки, атакувавши енергетичну інфраструктуру сусідніх країн або шляхи поставок, зокрема критичну протоку Хормуз. За даними Clearview Energy Partners, порушення транспортних потоків через вузький водний шлях на вході в Перську затоку може підвищити ціни на нафту на $13–28 за барель.

Окрім кризи, альянс ОПЕК+ підтвердив план відновлення частини потужностей, що були тимчасово закриті, починаючи з грудня. Водночас Лівія почала відновлювати видобуток після послаблення політичної напруги. Проте фізичний ринок залишається слабким, і неясно, чи зможе китайський стимулюючий пакет суттєво вплинути на споживання у найбільшому імпортері нафти у світі.

Нагадаємо:

Нафта різко подорожчала, оскільки ринок готується до можливості, що Ізраїль у відповідь на нещодавній ракетний обстріл завдасть ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану.