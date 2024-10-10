Соцсеть X может избежать ключевых требований технологического закона ЕС – Reuters

Соцсеть X Илона Маска могут не признать "регулятором доступа" (gatekeeper), что избавит платформу от необходимости выполнять обременительный перечень обязательств технологического законодательства ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Европейская комиссия, которая начала расследование в отношении платформы социальных сетей X в мае, объявит свое решение на следующей неделе, отметили источники. ЕС, который контролирует конкуренцию, отказался комментировать ситуацию.

X, ранее известная как Twitter, сообщила Комиссии, что хотя она соответствует критерию по количеству пользователей для признания ее "регулятором доступа", она не соответствует другим критериям, в частности как важный посредник между бизнесом и потребителями.

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Этот ответ вызвал расследование Комиссии в мае для более детального изучения вопроса.

Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, владелец TikTok компания ByteDance и Booking.com, среди прочих, были признаны "регуляторами доступа".

Закон о цифровых рынках требует от "регуляторов доступа" обеспечить взаимодействие своих мессенджеров с конкурентами, позволить пользователям выбирать, какие приложения устанавливать на свои устройства, а также запрещает отдавать предпочтение собственным услугам над конкурентами. Нарушение может привести к штрафам, составляющим до 10% их годового мирового дохода.

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Напомним:

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис отменил запрет на работу в стране соцсети X (бывшего Twitter), которая принадлежит Илону Маску.

Верховный суд Бразилии заявил, что юристы, представляющие платформу социальных сетей X, не уплатили штрафы в надлежащий банк. Это стало причиной отложить решение разрешить технологической компании возобновить предоставление услуг в Бразилии.