Вищий суд Бразилії каже, що компанія X сплатила штрафи не тому банку

Верховний суд Бразилії заявив, що юристи, які представляють платформу соціальних мереж X, не сплатили штрафи в належний банк. Це стало причиною відкласти рішення дозволити технологічній компанії відновити надання послуг в Бразилії.

Про це повідомляє Reuters.

Сплата штрафів, які, за твердженням юристів X, компанія сплатила належним чином, є єдиним невиконаним заходом, якого вимагає суд для того, щоб дозволити X знову працювати в Бразилії.

Раніше компанія X, що належить мільярдерові Ілону Маску, подала новий запит на відновлення надання послуг у Бразилії, заявивши, що сплатила всі штрафи, що залишилися.

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У відповідь на запит суддя Верховного суду Александре де Мораес попросив перевести платіж.

Пізніше адвокати X повідомили Верховному суду, що компанія сплатила 28,6 млн реалів (5,24 млн дол) штрафів, згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Reuters.