Бразилія розблокувала соцмережу Х: Маск заплатив штраф

Суддя Верховного суду Бразилії Алешандрі ді Мораіс скасував заборону на роботу в країні соцмережі X (колишнього Twitter), яка належить Ілону Маску.

Про це повідомляє BBC.

Нещодавно керівництво мережі поступилося вимогам судді і почало блокувати акаунти екстремістів, а також виплачувати штрафи бразильському уряду.

Ді Мораіс оголосив, що скасування заборони на роботу X набуває чинності негайно, і доручив відомству, що відповідає за телекомунікації в країні, протягом доби забезпечити розблокування колишнього Twitter для всіх бразильських користувачів.

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Як пояснив суддя, мережа Х на вимогу влади Бразилії заплатила штраф у розмірі 28 млн реалів (близько 5,1 млн доларів) і призначила офіційного керівника місцевого представництва.

У серпні суддя ді Мораіс заборонив колишньому твіттеру працювати в країні за відмову видалити акаунти правих радикалів, звинувачених у поширенні дезінформації.

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Верховний суд Бразилії заявив, що юристи, які представляють платформу соціальних мереж X, не сплатили штрафи в належний банк. Це стало причиною відкласти рішення дозволити технологічній компанії відновити надання послуг в Бразилії.