Западные санкции не остановили суда, перевозящие московскую нефть – СМИ

Почти треть российских судов из черного списка вернулись к работе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Использование Москвой танкеров, на которые наложены санкции за участие в торговле российской нефтью, ускоряется.

По меньшей мере 21 из 72 танкеров, попавших под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Казначейства Великобритании или Европейского Союза в 2023 году, загрузили в общей сложности 24 груза российской нефти.

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Сочетание повышенного доверия со стороны покупателей и, в частности, отсутствие беспокойства относительно мер, введенных Лондоном, вероятно, помогли Москве и ее клиентам найти обходные пути.

Темпы возвращения танкеров в эксплуатацию растут: по меньшей мере семь танкеров приняли грузы за первые десять дней октября. Это по сравнению с шестью танкерами в августе и сентябре и лишь пятью танкерами до этого.

Сначала танкеры из черного списка простаивали. Ни одно из подсанкционных судов не перевезло ни одного груза российской или любой другой нефти до апреля - через шесть месяцев после того, как были названы первые санкционные суда. После того, как эти первые грузы были успешно доставлены, использование санкционных танкеров резко возросло.

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Отмечается, что две трети всех судов, которые находились под санкциями Великобритании, вернулись к работе. В то же время только шесть грузов было перевезено на четырех из 39 танкеров, внесенных Вашингтоном в черный список.

Кроме того, 50 судов были переименованы с момента введения санкций, многие из них одновременно сменили флаг.

Большинство грузов сырой нефти направлялись в китайские порты, но около трети из них оказались в Индии - признак того, что предыдущее нежелание этой страны иметь дело с попавшими под санкции субъектами осталось в прошлом.

Напомним:

В индийском правительстве признались, что покупают российскую нефть без всяких сомнений, так как она не под санкциями.

Российское правительство ожидает снижения доходов от нефти и газа в течение следующих трех лет из-за падения цен на энергоресурсы и мягкий налоговый режим для компании "Газпром".