Індія буде купувати російську нафту, поки вона не під санкціями

В індійському уряді зізналися, що купують російську нафту без жодних сумнівів, аже вона не під санкціями.

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо суб'єкт не під санкціями, то немає жодних сумнівів: я купуватиму у найдешевшого постачальника", – сказав міністр нафти і газу Індії Хардіп Сінгх Пурі.

Він додав, що Індія не одна така, європейські країни і японські компанії також купують російську нафту.

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Повідомляється, що Індія на 88% залежить від імпорту нафти, це третій у світі споживач та імпортер нафти.

Річна потужність нафтоперероблення в Індії становить 252 млн тонн. "Зараз реалізуються проєкти зі збільшення його до 300 млн тонн на рік. І ми думаємо, чи варто збільшувати до 400 чи 450 млн тонн", – доповнив міністр.

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Торгівля Росії з Індією подвоїлася з 2022 року, а двосторонні платежі між країнами проходять безперебійно.