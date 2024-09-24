Росія очікує скорочення нафтогазових доходів протягом наступних трьох років

Російський уряд очікує зниження доходів від нафти та газу протягом наступних трьох років через падіння цін на енергоресурси та м’якший податковий режим для компанії "Газпром".

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з проектом трирічного бюджету, який потрапив до Bloomberg News, це ключове для Кремля джерело фінансів зменшиться на 14% з 2024 по 2027 роки, що може вплинути на війну в Україні та зростаючі витрати Москви на військові потреби.

Очікується, що нафтогазова галузь Росії внесе в державний бюджет 10,94 трильйона рублів ($118 мільярдів) податків у 2024 році, що на 3,3% менше прогнозу на рік. Доходи продовжуватимуть знижуватися у наступні два роки і досягнуть 9,77 трильйона рублів у 2027 році, згідно з документами.

Реклама:

Потік нафтових доларів дозволив Кремлю продовжувати війну проти України вже третій рік, попри те, що Захід надав Україні мільярди доларів військової допомоги та ввів кілька раундів санкцій, спрямованих на обмеження доходів Росії від експорту енергоносіїв.

Росія змогла обійти ці обмеження, створивши тіньовий флот танкерів для доставки нафти і зрідженого природного газу новим клієнтам в Азії.

Останні прогнози щодо зниження доходів відображають ослаблення світових енергетичних ринків. Середня експортна ціна російської нафти, за даними документів, може впасти нижче $70 за барель з наступного року.

Реклама:

Середні контрактні ціни на російський газ також очікується, що знижуватимуться до 2027 року.

У довгостроковій перспективі, згідно з прогнозами, нафта може стати ще дешевшою через зниження попиту та зростання популярності відновлюваних джерел енергії.

У документах також відзначається важливість зусиль ОПЕК+, очолюваної Саудівською Аравією та Росією, щодо стабілізації нафтових ринків шляхом скорочення видобутку.