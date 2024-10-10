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Укр / Рус

"Укрэнерго" накопило трехкратный запас энергооборудования на зиму

Четверг, 10 октября 2024, 13:16 - Артур Крыжный

В рамках подготовки к зиме "Укрэнерго" накопило трехкратный, по сравнению с нормативным, запас энергооборудования.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании со ссылкой на слова председателя правления Алексея Брехта.

"Мы имеем полный спектр соответствующего силового электротехнического оборудования, имеем резервный аварийный парк трансформаторов. Мы, наверное, в эту зиму готовы, как никогда, ко всем возможным сценариям - так, чтобы должным образом на них реагировать", - отметил Алексей Брехт.

Напомним:

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Украина может пройти зиму без ограничений электроэнергии при температуре от нуля градусов по Цельсию и выше.

"Укрэнерго" считает пессимистичным сценарий возможной катастрофы, связанной с отсутствием электроэнергии зимой, но легкой зима не будет.

Дефицит генерации и отключения света неизбежны, а в лучшем случае электроэнергии не будет до 5 часов в день.

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энергетика
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Экономическая правда
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