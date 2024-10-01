В среду отключений света не прогнозируется

В Украине в среду, 2 октября, меры ограничения потребления электроэнергии не планируются.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Пользуйтесь мощными электроприборами в дневное время - с 10:00 до 16:00", - призвали в компании.

Напомним:

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После планового ремонта, специалисты "Энергоатома" подключили к сети энергоблок одной из АЭС.

В сентябре 2024 г. Украина сократила импорт электроэнергии на 7,5% по сравнению с августом 2024 г. - до 438 тыс. МВт-ч.