Украинцам начислили более 40 миллионов Нацкешбека: результаты за месяц

По результатам месячного бета-теста "Национального кэшбека", украинцам, которые его подключили, было начислено суммарно 42 млн грн.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что уже 95% пользователей, присоединившихся к программе, видят начисленные средства в "Дії".

Об услуге "Национального кэшбека" в цифрах:

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1,6 млн украинцев открыли в банках карты

235 тыс. товаров участвуют в программе

1 234 производителя уже подключили Нацкэшбек

235 тыс. товаров участвуют в программе.

В сообщении напоминают, что средства можно потратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или на донат на Силы обороны или военные облигации.

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Напомним:

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Покупатели произведенной в Украине техники и электрооборудования смогут получить компенсацию в размере 15%.