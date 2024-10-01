Украинцам начислили более 40 миллионов Нацкешбека: результаты за месяц
Вторник, 1 октября 2024, 16:20 -
По результатам месячного бета-теста "Национального кэшбека", украинцам, которые его подключили, было начислено суммарно 42 млн грн.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Отмечается, что уже 95% пользователей, присоединившихся к программе, видят начисленные средства в "Дії".
Об услуге "Национального кэшбека" в цифрах:
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- 1,6 млн украинцев открыли в банках карты
- 235 тыс. товаров участвуют в программе
- 1 234 производителя уже подключили Нацкэшбек
- 235 тыс. товаров участвуют в программе.
В сообщении напоминают, что средства можно потратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или на донат на Силы обороны или военные облигации.
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Напомним:
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Покупатели произведенной в Украине техники и электрооборудования смогут получить компенсацию в размере 15%.
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