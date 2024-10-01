Уряд обіцяє частково компенсувати купівлю української техніки та енергообладнання

Покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання зможуть отримати компенсацію в розмірі 15%.

Про це повідомляє Мінекономіки.

"Уряд частково компенсуватиме 15% від придбання українського енергетичного обладнання, колісної техніки, наприклад, вітчизняних автобусів, тралів та будівельної, комунальної і спеціальної техніки. Долучитися зможуть виробники, які локалізували виробництво на рівні 40% та більше", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Отримати компенсацію на товари, придбані від старту програми та до 1 грудня можна буде у 2024 році. Для цього потрібно оформити заявку до 5 грудня. На техніку та обладнання, придбані після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься в наступному році. Фінансування заявок здійснюватиметься в порядку черговості їх надходження в межах наявного бюджетного фінансування.

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Отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) зможуть покупці, що придбали:

Енергетичне обладнання

промислові системи накопичення електричної енергії;

сонячні панелі, електростанції, колектори;

вітрові електростанції та мінігідроелектростанції;

вітроенергетичні електрогенераторні, газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки;

трансформатори, розподільчі шафи; теплові помпи; індивідуальні теплові пункти, рекуператори, прилади обліку;

Колісну техніку

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автобуси — міські, туристичні, громадські, двосекційні, низькопідлогові;

автоцистерни — в тому числі для перевезення паливно-мастильних матеріалів та пожежні;

фургони, трали, причепи та напівпричепи;

Будівельну, комунальну і спеціальну техніку

крани, в тому числі баштові, землерийні машини; навантажувачі та екскаватори-навантажувачі;

сміттєвози, асенізаційні та сміттєзбиральні машини, а також ліфти;

машини для механізованого розмінування (в тому числі роботизованих) піротехнічні машини, обладнання для розмінування.

Виробникам для участі в програмі потрібно буде подати заявку до Мінекономіки в електронній формі, перелік товарів, за придбання яких покупцю може нараховуватися компенсація та пакет документів. В тому числі:

Інформацію про ступінь локалізації;

Калькуляцію собівартості ;

Інформацію про технологічні операції;

Розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці та інші.

Після перевірки Мінекономіки та позитивного рішення товари будуть розміщені у відповідному публічному переліку. Інформація буде передана банкам, через які реалізується програма.

Покупцям, щоб отримати компенсацію необхідно:

оплатити придбання техніки та обладнання з переліку в уповноваженому банку;

подати до банку заяву на отримання компенсації;

подати, як підтвердження копію платіжного документа та акт прийняття-передання техніки та обладнання.

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