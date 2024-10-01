Уряд обіцяє частково компенсувати купівлю української техніки та енергообладнання
Покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання зможуть отримати компенсацію в розмірі 15%.
Про це повідомляє Мінекономіки.
"Уряд частково компенсуватиме 15% від придбання українського енергетичного обладнання, колісної техніки, наприклад, вітчизняних автобусів, тралів та будівельної, комунальної і спеціальної техніки. Долучитися зможуть виробники, які локалізували виробництво на рівні 40% та більше", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.
Отримати компенсацію на товари, придбані від старту програми та до 1 грудня можна буде у 2024 році. Для цього потрібно оформити заявку до 5 грудня. На техніку та обладнання, придбані після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься в наступному році. Фінансування заявок здійснюватиметься в порядку черговості їх надходження в межах наявного бюджетного фінансування.
Отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) зможуть покупці, що придбали:
Енергетичне обладнання
- промислові системи накопичення електричної енергії;
- сонячні панелі, електростанції, колектори;
- вітрові електростанції та мінігідроелектростанції;
- вітроенергетичні електрогенераторні, газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки;
- трансформатори, розподільчі шафи; теплові помпи; індивідуальні теплові пункти, рекуператори, прилади обліку;
Колісну техніку
- автобуси — міські, туристичні, громадські, двосекційні, низькопідлогові;
- автоцистерни — в тому числі для перевезення паливно-мастильних матеріалів та пожежні;
- фургони, трали, причепи та напівпричепи;
Будівельну, комунальну і спеціальну техніку
- крани, в тому числі баштові, землерийні машини; навантажувачі та екскаватори-навантажувачі;
- сміттєвози, асенізаційні та сміттєзбиральні машини, а також ліфти;
- машини для механізованого розмінування (в тому числі роботизованих) піротехнічні машини, обладнання для розмінування.
Виробникам для участі в програмі потрібно буде подати заявку до Мінекономіки в електронній формі, перелік товарів, за придбання яких покупцю може нараховуватися компенсація та пакет документів. В тому числі:
- Інформацію про ступінь локалізації;
- Калькуляцію собівартості ;
- Інформацію про технологічні операції;
- Розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці та інші.
Після перевірки Мінекономіки та позитивного рішення товари будуть розміщені у відповідному публічному переліку. Інформація буде передана банкам, через які реалізується програма.
Покупцям, щоб отримати компенсацію необхідно:
- оплатити придбання техніки та обладнання з переліку в уповноваженому банку;
- подати до банку заяву на отримання компенсації;
- подати, як підтвердження копію платіжного документа та акт прийняття-передання техніки та обладнання.
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