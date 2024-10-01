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Уряд обіцяє частково компенсувати купівлю української техніки та енергообладнання

Вівторок, 1 жовтня 2024, 11:50 - Віктор Волокіта

Покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання зможуть отримати компенсацію в розмірі 15%. 

Про це повідомляє Мінекономіки.

"Уряд частково компенсуватиме 15% від придбання українського енергетичного обладнання, колісної техніки, наприклад, вітчизняних автобусів, тралів та  будівельної, комунальної і спеціальної техніки. Долучитися зможуть виробники, які локалізували виробництво на рівні 40% та більше", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко. 

Отримати компенсацію на товари, придбані від старту програми та до 1 грудня можна буде у 2024 році. Для цього потрібно оформити заявку до 5 грудня. На техніку та обладнання, придбані після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься в наступному році. Фінансування заявок здійснюватиметься в порядку черговості їх надходження в межах наявного бюджетного фінансування. 

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Отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) зможуть покупці, що придбали:

Енергетичне обладнання

  • промислові системи накопичення електричної енергії; 
  • сонячні панелі, електростанції, колектори;
  • вітрові електростанції та мінігідроелектростанції;
  • вітроенергетичні електрогенераторні, газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки;
  • трансформатори, розподільчі шафи; теплові помпи; індивідуальні теплові пункти, рекуператори, прилади обліку; 

Колісну техніку

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  • автобуси — міські, туристичні, громадські, двосекційні, низькопідлогові;
  • автоцистерни — в тому числі для перевезення паливно-мастильних матеріалів та пожежні;
  • фургони, трали, причепи та напівпричепи;

Будівельну, комунальну і спеціальну техніку

  • крани, в тому числі баштові, землерийні машини; навантажувачі та екскаватори-навантажувачі; 
  • сміттєвози,  асенізаційні та сміттєзбиральні машини, а також ліфти; 
  • машини для механізованого розмінування (в тому числі роботизованих) піротехнічні машини, обладнання для розмінування.

Виробникам для участі в програмі потрібно буде подати заявку до Мінекономіки в електронній формі, перелік товарів, за придбання яких покупцю може нараховуватися компенсація та пакет документів. В тому числі:

  • Інформацію про ступінь локалізації;
  • Калькуляцію собівартості ;
  • Інформацію про технологічні операції; 
  • Розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці та інші.

Після перевірки Мінекономіки та позитивного рішення товари будуть розміщені у відповідному публічному переліку. Інформація буде передана банкам, через які реалізується програма. 

Покупцям, щоб отримати компенсацію необхідно:

  • оплатити придбання техніки та обладнання з переліку в уповноваженому банку;
  • подати до банку заяву на отримання компенсації;
  • подати, як підтвердження копію платіжного документа та акт прийняття-передання техніки та обладнання.

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