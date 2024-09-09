Французский миллиардер Ксавье Ньель приобрел lifecell и "Датагруп-Volia" – СМИ

Инвестиционная компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ньеля закрыла транзакцию по покупке украинского оператора lifecell и провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia".

Об этом сообщила Forbes Ukraine пресс-служба компании.

"Я рад объявить о завершении этой знаковой французской инвестиции в телекоммуникационный сектор Украины, которая, по нашему мнению, принесет значительные и ощутимые преимущества для клиентов, рынка и страны в целом", - заявил Ксавье Ньель.

Мажоритарным владельцем объединенной компании с долей 85% является Ньель. Еще 10% принадлежит украинско-американскому фонду Horizon Capital - мажоритарному владельцу "Датагруп-Volia" - под руководством Елены Кошарной. Возглавит новый холдинг текущий руководитель "Датагруп-Volia" Михаил Шелемба, который будет иметь в нем 5%.

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Создание объединенной телекоммуникационной платформы - следующий шаг для партнеров в этом соглашении.

"Взаимная интеграция клиентских баз, оптимизация расходов и бизнес-процессов, а также наращивание инвестиций в сеть позволят нам предлагать еще более привлекательные и конкурентоспособные пакеты, опережая индивидуальные предложения обеих отдельных компаний", - заявил в релизе Шелемба.

Forbes пишет, что компания ожидает подписания документов и предоставления финансирования в размере 435 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC).

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Напомним:

Антимонопольный комитет 25 июля одобрил заявку на покупку французской DVL Telecom украинского оператора lifecell.

Сделка по покупке французским миллиардером Ксавье Ньелем провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia" и оператора lifecell принесет в страну 1,5 млрд долларов инвестиций.

Экономическая правда.