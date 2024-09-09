Экспорт Тайваня достиг рекорда в августе из-за ИИ

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Экспорт Тайваня растет десять месяцев подряд и в августе достиг рекордного значения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства финансов.

Экспорт Тайваня в августе вырос больше, чем ожидалось, до рекордного месячного максимума почти в 44 млрд долл из-за растущего спроса на микросхемы для индустрии искусственного интеллекта (ИИ).

Экспорт вырос на 16,8% за год до рекордных 43,64 млрд долл, превысив прогнозируемый рост на 7,35%, и рост в июле на 3,1%, что стало 10-м месячным ростом подряд.

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Во второй половине года ожидается постепенный рост, поскольку экспорт вступает в свой пиковый сезон, заявили в министерстве, указывая на сезон праздничных покупок в конце года на западных рынках, таких как США и Европа.

Тайваньские фирмы, такие как TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, являются основными поставщиками для Apple, Nvidia и других технологических гигантов.

По прогнозам министерства, экспорт в сентябре может вырасти от 5% до 9% в годовом измерении.

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В августе экспорт в США вырос на 78,5% до 11,89 млрд долл, что также является рекордным показателем по сравнению с июльским ростом на 70,3%.

Поставки в крупнейшего торгового партнера Китая выросли на 1,0% по сравнению с падением на 13,5% в июле.

Напоминаем:

Тайваньский производитель микросхем TSMC показал 36% рост чистой прибыли во втором квартале, что превзошло ожидания рынка.

Экспорт Тайваня в июне вырос восьмой раз подряд, причем больше, чем ожидалось, поскольку остров получает выгоду от своей позиции в цепочке поставок индустрии искусственного интеллекта (ИИ).