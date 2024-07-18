Прибуток найбільшого у світі виробника мікросхем TSMC у II кварталі зріс на 36%

Тайванський виробник мікросхем TSMC показав 36% зростання чистого прибутку в другому кварталі, що перевершило очікування ринку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем і основний постачальник Apple і Nvidia збільшила чистий прибуток у квітні-червні до 247,8 млрд тайванських доларів з 181,8 млрд тайванських доларів роком раніше.

Прибуток перевищив прогноз LSEG SmartEstimate у 238,8 мільярда доларів.

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Нагадаємо:

Дохід тайванської компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) значно збільшився у червні 2024 року.

Експорт Тайваню в червні зріс восьмий раз поспіль, при чому більше, ніж очікувалося, оскільки острів отримує вигоду від своєї позиції в ланцюжку постачання індустрії штучного інтелекту (ШІ).

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Ринкова капіталізація Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ненадовго перевищила 1 трлн дол.

Економічна правда.