Прибуток найбільшого у світі виробника мікросхем TSMC у II кварталі зріс на 36%
Тайванський виробник мікросхем TSMC показав 36% зростання чистого прибутку в другому кварталі, що перевершило очікування ринку.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем і основний постачальник Apple і Nvidia збільшила чистий прибуток у квітні-червні до 247,8 млрд тайванських доларів з 181,8 млрд тайванських доларів роком раніше.
Прибуток перевищив прогноз LSEG SmartEstimate у 238,8 мільярда доларів.
Нагадаємо:
Дохід тайванської компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) значно збільшився у червні 2024 року.
Експорт Тайваню в червні зріс восьмий раз поспіль, при чому більше, ніж очікувалося, оскільки острів отримує вигоду від своєї позиції в ланцюжку постачання індустрії штучного інтелекту (ШІ).
Ринкова капіталізація Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ненадовго перевищила 1 трлн дол.
Економічна правда.